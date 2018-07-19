За зраду засуджено сержанта ЗСУ

"Рішенням апеляційного суду м. Києва 18 липня 2018 року залишено у силі вирок суду першої інстанції, яким військовослужбовця однієї з військових частин молодшого сержанта Б. засуджено за державну зраду та дезертирство", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, вироком Подільського райсуду м. Києва колишнього військовослужбовця ЗС України за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч.1 ст. 408 КК України, засуджено до реального позбавлення волі строком на 13 років з позбавленням військового звання "молодший сержант".

Доведено, що військовослужбовець, проходячи службу в одній з військових частин, дислокованих на території Автономної республіки Крим, під час окупації півострову не виконав наказу про прибуття до нового місця служби і залишився на окупованій території, тим самим вчинивши дезертирство, у зв’язку з чим був оголошений у розшук. Надалі засуджений проходив військову службу в Збройних Силах Російської Федерації, а у листопаді 2016 року затриманий на території України правоохоронними органами.



Як повідомляв УНН, Дарницький районний суд міста Києва засудив солдата-контрактника до чотирьох років позбавлення волі за нез’явлення вчасно на службу.



