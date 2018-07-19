За измену осужден сержант ВСУ

"Решением апелляционного суда г. Киева 18 июля 2018 оставлено в силе приговор суда первой инстанции, которым военнослужащего одной из воинских частей младшего сержанта Б. осуждено за государственную измену и дезертирство", - говорится в сообщении.



Напомним, приговором Подольского райсуда г. Киева бывшего военнослужащего ВС Украины за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 111, ч.1 ст. 408 УК Украины, приговорен к реальному лишению свободы сроком на 13 лет с лишением воинского звания "младший сержант".

Доказано, что военнослужащий, проходя службу в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Автономной Республики Крым, во время оккупации полуострова не выполнил приказ о прибытии к новому месту службы и остался на оккупированной территории, тем самым совершив дезертирство, в связи с чем был объявлен в розыск. В дальнейшем осужденный проходил военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, а в ноябре 2016 задержан на территории Украины правоохранительными органами.



Как сообщал УНН, Дарницкий районный суд города Киева приговорил солдата-контрактника к четырем годам лишения свободы за неявку в срок на службу.



