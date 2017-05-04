В Ивано-Франковской области разваливается дорога, которую отремонтировали меньше года назад

Указанный отчет был сделан по заказу Службы автомобильных дорог Ивано-Франковской области, которая в свою очередь провела мониторинг технического состояния отремонтированных дорог в регионе.

По результатам тендера Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области, ремонт этой дороги в сентябре 2015 начала компания компания "Шляхбуд-ЛИМ".

Согласно данным отчета, отремонтированные дороги в Верховинском и Косовском районах, гарантийный срок эксплуатации которых 10 лет, не выдержали и года.

На участке км 19+420 – км 41+000, проходящем через Кривополье – Верховину – Верховину Верховинского района, работы выполнялись с сентября 2015 года до декабря 2016. На этом отрезке мониторинговая группа отметила много дефектов, среди которых смещение дорожной конструкции, земляного полотна и покрытия, незаработанные отобранные керны, продольный стык и дефекты, залитые битумом, выкрашивание, шелушение, обочины неподсыпаны, уже образовались выбоины глубиной более 5 см и тому подобное.

В течение сентября 2015 года – декабрь 2016 года компания "Шляхбуд-ЛИМ" также ремонтировала участок км 48+000 – км 69+629, что проходит через села от Криворивни Верховинского района до Соколовки в Косовском районе.

Напомним, активными участниками тендеров на ремонт дорог остаются фигуранты уголовных производств, уличенные правоохранителями в завладении государственными средствами.

Так, например, компания "ПБС", уличена в завладении 22 млн грн при ремонте дорог, недавно выиграла тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта стоимостью более 38 млн грн. Кроме того, сейчас она претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта дороги М-19 стоимостью почти 80 млн грн.

Компания "Автомагистраль", которая подозревается правоохранителями в финансовых махинациях, только за последние три года выиграла тендеров на 1 млрд грн. Несмотря на обвинения правоохранительных органов в завладении государственными средствами, компания "Автомагистраль" стала победителем сразу пяти тендеров Управление жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Коростенского городского совета на общую сумму почти 5 млн грн.

При этом следует заметить, что в этих тендерах компания "Автомагистраль" была единственным участником торгов.

Также УНН сообщал о разыгрывание тендеров на ремонт дорог между двумя участниками. Так, только в течение второго полугодия 2016 и первого квартала 2017 две компании - "Автомагистраль-Юг" и общество с ограниченной ответственностью "Онур Конструкцион Интернешнл" - приняли участие в более чем десяти тендерах по текущему среднему и капитальному ремонтам украинских дорог общего пользования, что проводит Служба автомобильных дорог Львовской области.

Вместе с тем на фоне заявлений премьер-министра В.Гройсман и профильного министра В.Омеляна о том, что 90% украинских дорог находятся в аварийном состоянии, областные службы автомобильных дорог продолжают заказывать средние текущие ремонты вместо капитальных.