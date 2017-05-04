В Івано-Франківській області розвалюється дорога, яку відремонтували менше року тому

Зазначений звіт був зроблений на замовлення Служби автомобільних доріг Івано-Франківської області, яка в свою чергу провела моніторинг технічного стану відремонтованих доріг в регіоні.

За результатами тендеру Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області, ремонт цієї дороги в вересні 2015 початку компанія компанія "Шляхбуд-ЛІМ".

Згідно з даними звіту, відремонтовані дороги в Верховинському та Косівському районах, гарантійний термін експлуатації яких 10 років, не витримали і року.

На ділянці км 19 + 420 - км 41 + 000, що проходить через Кривопілля - Верховину - Верховину Верховинського району, роботи виконувалися з вересня 2015 року по грудень 2016 року на цьому відрізку моніторингова група зазначила багато дефектів, серед яких зміщення дорожньої конструкції, земляного полотна та покриття, незароблені відібрані керни, поздовжній стик і дефекти, залиті бітумом, викришування, лущення, узбіччя непідсипані, вже утворилися вибоїни, глибиною більше 5 см тощо.

Протягом вересня 2015 року - грудня 2016 року компанія "Шляхбуд-ЛІМ" також ремонтувала ділянку км 48 + 000 - км 69 + 629, що проходить через села від Криворівні Верховинського району до Соколівки в Косівському районі.

Нагадаємо, активними учасниками тендерів на ремонт доріг залишаються фігуранти кримінальних проваджень, викриті правоохоронцями в заволодінні державними коштами.

Так, наприклад, компанія "ПБС", викрита в заволодінні 22 млн грн під час ремонту доріг, недавно виграла тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту вартістю понад 38 млн грн. Крім того, зараз вона претендує на тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту дороги М-19 вартістю майже 80 млн грн.

Компанія "Автомагістраль", яка підозрюється правоохоронцями в фінансових махінаціях, тільки за останні три роки виграла тендерів на 1 млрд грн. Незважаючи на звинувачення правоохоронних органів у заволодінні державними коштами, компанія "Автомагістраль" стала переможцем відразу п'яти тендерів Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на загальну суму майже 5 млн грн.

При цьому слід зауважити, що в цих тендерах компанія "Автомагістраль" була єдиним учасником торгів.

Також УНН повідомляв про розігрування тендерів на ремонт доріг між двома учасниками. Так, тільки протягом другого півріччя 2016 і першого кварталу 2017 дві компанії - "Автомагістраль-Південь" і товариство з обмеженою відповідальністю "Онур Конструкціон Інтернешнл" - взяли участь в більш ніж десяти тендерах з поточного середнього і капітального ремонтів українських доріг загального користування, що проводить Служба автомобільних доріг Львівської області.

Разом з тим на тлі заяв прем'єр-міністра В.Гройсмана і профільного міністра В.Омеляна про те, що 90% українських доріг перебувають в аварійному стані, обласні служби автомобільних доріг продовжують замовляти середні поточні ремонти замість капітальних.