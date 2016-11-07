В Ивано-Франковской области в ходе госзакупкок нанесли ущерб более чем на 3 млн грн
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Прокуратурой Ивано-Франковской области установлен факт злоупотребления служебным положением работниками Главного управления здравоохранения Ивано-Франковской областной государственной администрации при проведении государственных закупок, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Установлено, что указанные служащие в 2012 году, действуя в интересах частных фирм и вопреки интересам службы, допустили к участию в тендере по продаже медицинского оборудования и признали победителем предложения, которые не соответствовали требованиям госзакупок.
В дальнейшем должностные лица частной фирмы, злоупотребляя своим служебным положением, на основании заведомо ложных документов осуществили поставку Главному управлению здравоохранения Ивано-Франковской областной государственной администрации медицинского оборудования, а полученные средства присвоили.
При этом стоимость поставленного медицинского оборудования завышена на 3 млн 460 тыс. грн.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.