В Івано-Франківській області при держзакупівлях завдано збитків на понад 3 млн грн
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Прокуратурою Івано-Франківської області встановлено факт зловживання службовим становищем працівниками Головного управління охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації при проведенні державних закупівель, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
Встановлено, що вказані службовці в 2012 році, діючи в інтересах приватних фірми та всупереч інтересам служби, допустили до участі у тендері з продажу медичного обладнання та визнали переможцем пропозиції, які не відповідали вимогам держзакупівель.
В подальшому службові особи приватної фірми, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі завідомо неправдивих документів здійснили поставку Головному управлінню охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації медичного обладнання, а отримані кошти привласнили.
При цьому вартість поставленого медичного обладнання завищено на 3 млн 460 тис. грн.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.