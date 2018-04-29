В Ивано-Франковской области перевернулась пожарная машина
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Ивано-Франковской области пожарная машина спешила на вызов и угодила в ДТП. Об этом в Facebook сообщила Галина Самилив, передает УНН.
В результате аварии машина с пожарными перевернулась на бок.
"К счастью обошлось без жертв, слава богу не было поблизости людей, это произошло на дороге возле центра села Рожнятив! Ехали на тушение пожара в село Креховичи!" - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, под Запорожьем в пгт Кушугум легковой автомобиль съехал в озеро, один человек погиб.