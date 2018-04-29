В Івано-Франківській області перекинулася пожежна машина
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Івано-Франківській області пожежна машина поспішала на виклик і потрапила в ДТП. Про це в Facebook повідомила Галина Самілів, передає УНН.
В результаті аварії машина з пожежними перекинулася на бік.
"На щастя обійшлося без жертв, слава богу не було поблизу людей, це сталося на дорозі біля центру села Рожнятів! Їхали на гасіння пожежі в село Креховичі!" - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, під Запоріжжям в смт Кушугум легковий автомобіль з'їхав в озеро, одна людина загинула.