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В итальянском Римини мужчина ранил ножом пятерых человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. В итальянском городе Римини мужчина ранил ножом пятерых человек, в том числе одного ребенка, передают Corriere и телеканал TgCom24, информирует УНН.

Детали

По данным издания, первыми пострадали две девушки-контроллера в автобусе № 11, которые попросили 26-летнего пассажира предъявить билет на поездку. Мужчина не отреагировал на просьбу, однако затем достал из рюкзака нож и нанес удар по шее одной девушке и в плечо второй, сообщает Corriere. После этого мужчина ранил еще троих пассажиров автобуса, в том числе ребенка, который получил ранения горла, уточняет издание.

Полицейские задержали подозреваемого во время погони на железнодорожной насыпи, им оказался человек сомалийского происхождения, уточняет телеканал.

Следствие не установило связи задержанного с экстремистскими или террористическими обществами, сообщает Corriere со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным издания, мужчина подал несколько месяцев назад заявление о предоставлении ему статуса беженца в Италии.

Напомним

8 сентября в результате вооруженного нападения в турецком Измире двух человек на членов их семей, с которыми они враждовали, 12 человек получили ранения, в том числе 1 ребенок и 5 детей.

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