В итальянском Римини мужчина ранил ножом пятерых человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В итальянском городе Римини мужчина ранил ножом пятерых человек, в том числе одного ребенка, передают Corriere и телеканал TgCom24, информирует УНН.
Детали
По данным издания, первыми пострадали две девушки-контроллера в автобусе № 11, которые попросили 26-летнего пассажира предъявить билет на поездку. Мужчина не отреагировал на просьбу, однако затем достал из рюкзака нож и нанес удар по шее одной девушке и в плечо второй, сообщает Corriere. После этого мужчина ранил еще троих пассажиров автобуса, в том числе ребенка, который получил ранения горла, уточняет издание.
Полицейские задержали подозреваемого во время погони на железнодорожной насыпи, им оказался человек сомалийского происхождения, уточняет телеканал.
Следствие не установило связи задержанного с экстремистскими или террористическими обществами, сообщает Corriere со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным издания, мужчина подал несколько месяцев назад заявление о предоставлении ему статуса беженца в Италии.
Напомним
8 сентября в результате вооруженного нападения в турецком Измире двух человек на членов их семей, с которыми они враждовали, 12 человек получили ранения, в том числе 1 ребенок и 5 детей.