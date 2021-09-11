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17 березня, 19:38 • 89139 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 113500 перегляди

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У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 09:48 • 160710 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178094 перегляди

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В італійському Ріміні чоловік поранив ножем п'ятьох людей

В італійському Ріміні чоловік поранив ножем п'ятьох людей

Київ • УНН

 • 15031 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. В італійському місті Ріміні чоловік поранив ножем п'ятьох осіб, в тому числі одну дитину, передають Corriere і телеканал TgCom24, інформує УНН.

Деталі

За даними видання, першими постраждали дві дівчини-контролера в автобусі № 11, які попросили 26-річного пасажира пред’явити квиток на поїздку. Чоловік не відреагував на прохання, проте потім дістав з рюкзака ніж і завдав удар по шиї одній дівчині і в плече другий, повідомляє Corriere. Після цього чоловік поранив ще трьох пасажирів автобуса, в тому числі дитину, який отримав поранення горла, уточнює видання.

Поліцейські затримали підозрюваного під час погоні на залізничного насипу, ним виявився чоловік сомалійського походження, уточнює телеканал.

Слідство не встановило зв’язку затриманого з екстремістськими або терористичними товариствами, повідомляє Corriere з посиланням на джерела в правоохоронних органах. За даними видання, чоловік подав кілька місяців тому заяву про надання йому статусу біженця в Італії.

Нагадаємо

8 вересня в результаті збройного нападу у турецькому Ізмірі двох осіб на членів їх сімей, з якими вони ворогували, 12 людей отримали поранення, у тому числі 1 немовля та 5 дітей.

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