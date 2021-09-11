В італійському Ріміні чоловік поранив ножем п'ятьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. В італійському місті Ріміні чоловік поранив ножем п'ятьох осіб, в тому числі одну дитину, передають Corriere і телеканал TgCom24, інформує УНН.
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За даними видання, першими постраждали дві дівчини-контролера в автобусі № 11, які попросили 26-річного пасажира пред’явити квиток на поїздку. Чоловік не відреагував на прохання, проте потім дістав з рюкзака ніж і завдав удар по шиї одній дівчині і в плече другий, повідомляє Corriere. Після цього чоловік поранив ще трьох пасажирів автобуса, в тому числі дитину, який отримав поранення горла, уточнює видання.
Поліцейські затримали підозрюваного під час погоні на залізничного насипу, ним виявився чоловік сомалійського походження, уточнює телеканал.
Слідство не встановило зв’язку затриманого з екстремістськими або терористичними товариствами, повідомляє Corriere з посиланням на джерела в правоохоронних органах. За даними видання, чоловік подав кілька місяців тому заяву про надання йому статусу біженця в Італії.
Нагадаємо
8 вересня в результаті збройного нападу у турецькому Ізмірі двох осіб на членів їх сімей, з якими вони ворогували, 12 людей отримали поранення, у тому числі 1 немовля та 5 дітей.