В італійському Ріміні чоловік поранив ножем п'ятьох людей

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За даними видання, першими постраждали дві дівчини-контролера в автобусі № 11, які попросили 26-річного пасажира пред’явити квиток на поїздку. Чоловік не відреагував на прохання, проте потім дістав з рюкзака ніж і завдав удар по шиї одній дівчині і в плече другий, повідомляє Corriere. Після цього чоловік поранив ще трьох пасажирів автобуса, в тому числі дитину, який отримав поранення горла, уточнює видання.

Поліцейські затримали підозрюваного під час погоні на залізничного насипу, ним виявився чоловік сомалійського походження, уточнює телеканал.

Слідство не встановило зв’язку затриманого з екстремістськими або терористичними товариствами, повідомляє Corriere з посиланням на джерела в правоохоронних органах. За даними видання, чоловік подав кілька місяців тому заяву про надання йому статусу біженця в Італії.

Нагадаємо

8 вересня в результаті збройного нападу у турецькому Ізмірі двох осіб на членів їх сімей, з якими вони ворогували, 12 людей отримали поранення, у тому числі 1 немовля та 5 дітей.