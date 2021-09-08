Збройний напад в Ізмірі: 12 поранених, шість із них діти

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17 березня, 19:38 • 89671 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 113966 перегляди

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17 березня, 09:48 • 160748 перегляди

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17 березня, 09:17 • 178123 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. У результаті збройного нападу у турецькому Ізмірі двох осіб на членів їх сімей, з якими вони ворогували, 12 людей отримали поранення, у тому числі 1 немовля та 5 дітей. Про це інформує УНН з посиланням на TRT Haber.

Деталі

Згідно з інформацією, інцидент стався близько 17:30. Нібито, двоє підозрюваних прийшли в будинок, де проживала сім'я, що раніше зазнала ворожнечі через сексуальне насильство.

Один з підозрюваних, в руках якого була рушниця, відкрив безладну стрілянину.

Після інциденту в регіон було відправлено велику кількість поліцейських і медичних бригад. Двоє підозрюваних, причетних до інциденту, були затримані співробітниками поліції.

Після інциденту поранені були доставлені до лікарні. Стало відомо, що однорічна дитина в результаті збройного нападу, отримала 7 куль в різні частини тіла.

За фактом інциденту було розпочато розслідування.

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