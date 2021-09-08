Збройний напад в Ізмірі: 12 поранених, шість із них діти
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У результаті збройного нападу у турецькому Ізмірі двох осіб на членів їх сімей, з якими вони ворогували, 12 людей отримали поранення, у тому числі 1 немовля та 5 дітей. Про це інформує УНН з посиланням на TRT Haber.
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Згідно з інформацією, інцидент стався близько 17:30. Нібито, двоє підозрюваних прийшли в будинок, де проживала сім'я, що раніше зазнала ворожнечі через сексуальне насильство.
Один з підозрюваних, в руках якого була рушниця, відкрив безладну стрілянину.
Після інциденту в регіон було відправлено велику кількість поліцейських і медичних бригад. Двоє підозрюваних, причетних до інциденту, були затримані співробітниками поліції.
Після інциденту поранені були доставлені до лікарні. Стало відомо, що однорічна дитина в результаті збройного нападу, отримала 7 куль в різні частини тіла.
За фактом інциденту було розпочато розслідування.
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