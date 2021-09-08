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Вооруженное нападение в Измире: 12 раненых, шесть из них дети

Вооруженное нападение в Измире: 12 раненых, шесть из них дети

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. В результате вооруженного нападения в турецком Измире двух человек на членов их семей, с которыми они враждовали, 12 человек получили ранения, в том числе 1 младенец и 5 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TRT Haber.

Детали

Согласно информации, инцидент произошел около 17:30. Якобы, двое подозреваемых пришли в дом, где проживала семья, что ранее потерпела розни из-за сексуального насилия.

Один из подозреваемых, в руках которого было ружье, открыл беспорядочную стрельбу.

После инцидента в регион было отправлено большое количество полицейских и медицинских бригад. Двое подозреваемых, причастных к инциденту, были задержаны сотрудниками полиции.

После инцидента раненые были доставлены в больницу. Стало известно, что годовалый ребенок в результате вооруженного нападения, получила 7 пуль в различные части тела.

По факту инцидента было начато расследование.

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