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Стрілянина в Мексиці: поліція вбила 4 нападників

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Напад на автодорозі в Сонорі в Мексиці призвело до того, що чотири стрілка загинули, а двоє поліцейських отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Alonso Herrera Trejo.

Деталі

Влада штату повідомила, що поліції штату, мексиканської армії та Національної гвардії вдалося нейтралізувати збройну групу в Пітікіто.

Вогнепальні поранення також отримали двоє співробітників правоохоронних органів.

В результаті вищезазначеного Червоний кодекс був активований на півночі Сонори, де федеральні та державні органи інтенсифікують операції зі злочинною групою, яка знаходиться в цьому районі.

Цитата

“Операція на півночі Сонори триває, задіяний червоний код. Урядові сили безпеки посилили протидію місцевої злочинної групи ”, - уточнили в міністерстві громадської безпеки штату.

Генеральна прокуратура Сонора вже відкрила відповідну папку для розслідування цих подій.

Нагадаємо

У Мелфорті, Саксонія, сталася стрілянина, внаслідок якої загинули дві людини.

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