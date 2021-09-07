У канадській провінції під час стрілянини вбили двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Мелфорті, Саксонія, сталася стрілянина, внаслідок якої загинули дві людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBC.
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У канадській провінції Саскачеван, у населеному пункті Джеймс-Сміт, дві людини загинули при стрільбі, ще один - поранений. Загиблим було 37 і 28 років. 44-річного пораненого госпіталізували до лікарні.
Правоохоронці взяли під варту підозрюваного.
Ним виявився 33-річний чоловік.
Нагадаємо
В результаті стрілянини у Вашингтоні загинули три людини, ще троє отримали поранення.