В канадской провинции во время стрельбы убили двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Мелфорте, Саксония, произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC.
Детали
В канадской провинции Саскачеван, в населенном пункте Джеймс Смит, два человека погибли при стрельбе, еще один - ранен. Погибшим было 37 и 28 лет. 44-летнего раненого госпитализировали в больницу.
Правоохранители взяли под стражу подозреваемого.
Им оказался 33-летний мужчина.
Напомним
В результате стрельбы в Вашингтоне погибли три человека, еще трое получили ранения.