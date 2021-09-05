Три людини загинули при стрільбі в Вашингтоні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. В результаті стрілянини у Вашингтоні загинули три людини, ще троє отримали поранення, повідомляє столична поліція в Twitter, передає УНН.
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Стрілянина сталася 4 вересня на північному заході американської столиці. За даними поліцейських, невідомі вийшли з автомобіля і відкрили стрілянину по людям, що перебували на вулиці, після чого зникли.
Поліція шукає чорну машину Honda Accord, на якій, імовірно, пересувалися нападники.
Влада оголосила винагороду в розмірі 75 тис. доларів за допомогу в затриманні підозрюваних.
Нагадаємо
Раніше поліція американського Балтімора (штат Меріленд) повідомила про стрілянину вранці в суботу на території Таусоновского університету. В результаті інциденту троє людей постраждали.