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Три людини загинули при стрільбі в Вашингтоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. В результаті стрілянини у Вашингтоні загинули три людини, ще троє отримали поранення, повідомляє столична поліція в Twitter, передає УНН.

Деталі

Стрілянина сталася 4 вересня на північному заході американської столиці. За даними поліцейських, невідомі вийшли з автомобіля і відкрили стрілянину по людям, що перебували на вулиці, після чого зникли.

Поліція шукає чорну машину Honda Accord, на якій, імовірно, пересувалися нападники.

Влада оголосила винагороду в розмірі 75 тис. доларів за допомогу в затриманні підозрюваних.

Нагадаємо

Раніше поліція американського Балтімора (штат Меріленд) повідомила про стрілянину вранці в суботу на території Таусоновского університету. В результаті інциденту троє людей постраждали.

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