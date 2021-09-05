Три людини загинули при стрільбі в Вашингтоні

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Стрілянина сталася 4 вересня на північному заході американської столиці. За даними поліцейських, невідомі вийшли з автомобіля і відкрили стрілянину по людям, що перебували на вулиці, після чого зникли.

Поліція шукає чорну машину Honda Accord, на якій, імовірно, пересувалися нападники.

Влада оголосила винагороду в розмірі 75 тис. доларів за допомогу в затриманні підозрюваних.

Нагадаємо

Раніше поліція американського Балтімора (штат Меріленд) повідомила про стрілянину вранці в суботу на території Таусоновского університету. В результаті інциденту троє людей постраждали.