Поліція Нової Зеландії повідомила про збройний напад на відвідувачів супермаркету на південному заході Окленда в п’ятницю, 3 вересня, близько 15:20 за місцевим часом (6:20 за часом Києва). Прибулі на місце правоохоронці відкрили по зловмиснику вогонь. Він помер на місці, шість постраждалих були доставлені в лікарню. Пізніше Ардерн заявила, що те, що сталося є терористичним актом. Зранку неділі кількість постраждалих зросла до семи.
Три людини постраждали в результаті стрілянини біля університету в Балтіморі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Поліція американського Балтімора (штат Меріленд) повідомила про стрілянину вранці в суботу на території Таусоновского університету. В результаті інциденту троє людей постраждали, передає УНН.
Цитата
“Три людини отримали поранення (під час стрілянини) на території кампусу університету. Поліція проводить розслідування”, — наголошується в повідомленні правоохоронців в Twitter.
Деталі
За даними керівництва університету, загрози життю постраждалих немає.
При цьому з постраждалих тільки одна дівчина є студенткою даного навчального закладу.
Нагадаємо