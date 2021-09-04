Три людини постраждали в результаті стрілянини біля університету в Балтіморі

Цитата

“Три людини отримали поранення (під час стрілянини) на території кампусу університету. Поліція проводить розслідування”, — наголошується в повідомленні правоохоронців в Twitter.

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За даними керівництва університету, загрози життю постраждалих немає.

При цьому з постраждалих тільки одна дівчина є студенткою даного навчального закладу.

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