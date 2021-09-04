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Кількість постраждалих під час теракту в Новій Зеландії зросла до семи

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Кількість постраждалих в результаті теракту в супермаркеті новозеландського Окленда, що стався в п'ятницю, зросла до семи осіб, троє з них у критичному стані. Про це в суботу повідомила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн в ході онлайн-брифінгу для журналістів, передає УНН.

Цитата

“Семеро людей отримали поранення, троє знаходяться в лікарні в критичному стані. Решта пройшли курс лікування і зараз одужують вдома”, — сказала прем’єр-міністр. Раніше повідомлялося про шість постраждалих.

Деталі

Також Ардерн розповіла, що нападник був звільнений з в’язниці в липні поточного року після відбування трирічного покарання за спробу збройного нападу на співробітників правоохоронних органів. Тоді ж за ним було встановлено цілодобове спостереження, узгоджене прем’єр-міністром країни особисто. “В кінці липня мені надали інформацію по цій справі, а 9 серпня ми <...> обговорили варіанти дій, щоб знизити ризик, який ця людина представляв для суспільства. Ми використовували всі доступні інструменти для захисту від цієї людини, всі законні способи”, — розповіла вона.

Доповнення

За інформацією влади, 22-річний громадянин Шрі-Ланки прибув до Нової Зеландії в 2011 році і через п’ять років потрапив в поле зору новозеландської поліції через публікацію екстремістських заяв в Facebook. У 2018 році чоловіка заарештували в міжнародному аеропорту Окленда за спробу проникнути на територію Сирії, а пізніше він, порушивши умови звільнення під заставу, придбав ніж і напав на співробітників виправної установи.

Теракт 3 вересня

Поліція Нової Зеландії повідомила про збройний напад на відвідувачів супермаркету на південному заході Окленда в п’ятницю, 3 вересня, близько 15:20 за місцевим часом (6:20 за часом Києва). Прибулі на місце правоохоронці відкрили по зловмиснику вогонь. Він помер на місці, шість постраждалих були доставлені в лікарню. Пізніше Ардерн заявила, що те, що сталося є терористичним актом.

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