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Число пострадавших при теракте в Новой Зеландии возросло до семи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Число пострадавших в результате теракта в супермаркете новозеландского Окленда, который произошел в пятницу, возросло до семи человек, трое из них в критическом состоянии. Об этом в субботу сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе онлайн-брифинге для журналистов, передает УНН.

Цитата

“Семь человек получили ранения, трое находятся в больнице в критическом состоянии. Остальные прошли курс лечения и сейчас выздоравливают дома”, — сказала премьер-министр. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Детали

Также Ардерн рассказала, что нападавший был освобожден из тюрьмы в июле текущего года после отбывания трехлетнего наказания за попытку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов. Тогда же за ним было установлено круглосуточное наблюдение, согласованное премьер-министром страны лично. “В конце июля мне предоставили информацию по этому делу, а 9 августа мы <...> обсудили варианты действий, чтобы снизить риск, который этот человек представлял для общества. Мы использовали все доступные инструменты для защиты от этого человека, все законные способы”, — рассказала она.

Дополнение

По информации властей, 22-летний гражданин Шри-Ланки прибыл в Новую Зеландию в 2011 году и через пять лет попал в поле зрения новозеландской полиции из-за публикации экстремистских заявлений в Facebook. В 2018 году мужчину арестовали в международном аэропорту Окленда за попытку проникнуть на территорию Сирии, а позже он, нарушив условия освобождения под залог, приобрел нож и напал на сотрудников исправительного учреждения.

Теракт 3 сентября

Полиция Новой Зеландии сообщила о вооруженном нападении на посетителей супермаркета на юго-западе Окленда в пятницу, 3 сентября, около 15:20 по местному времени (6:20 по времени Киева). Прибывшие на место правоохранители открыли по злоумышленнику огонь. Он скончался на месте, шесть пострадавших были доставлены в больницу. Позже Ардерн заявила, что то, что произошло, является террористическим актом.

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