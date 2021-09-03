У Новій Зеландії чоловік напав з ножем на людей у супермаркеті: його застрелили
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Поліція Нової Зеландії застрелила чоловіка після того, як він увійшов у супермаркет Окленда та порізав кількох людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.
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Як сказано у місцевих ЗМІ, щонайменше шість осіб були поранені.
Один свідок повідомив новинному агентству Stuff NZ, що бачив літнього чоловіка, що лежав на землі з ножовим пораненням.
Також відео в Інтернеті показують, як покупці, які запанікували, вибігають з супермаркету Countdown в LynnMall в Нью-Лінні. Відомо, що поліція застрелила нападника.
Цитата:
"Поліція може підтвердити, що чоловік увійшов до супермаркету і поранив кількох людей , - заявила місцева поліція, - Поліція встановила місцезнаходження чоловіка, і він був застрелений. Він помер на місці події".
Як повідомляється, шість постраждалих були доставлені в лікарню, троє - у критичному стані, один - у важкому стані.
Наразі прем'єр-міністр Джасінда Ардерн була проінформована про ситуацію. Ардерн описала цю подію як "терористичну атаку" громадянина Шрі-Ланки, який перебував під наглядом.
Повідомляється, що цей чоловік був натхненний терористичним угрупуванням "Ісламська держава".
Доповнення
15 березня 2019 року стався напад на віруючих у двох мечетях у місті Крайстчерч в Новій Зеландії. Їх розстріляли з автоматичної зброї. 51 людина загинула, 50 були поранені. Через атаку затримали 28-річного австралійця Брентона Тарранта. У травні 2019 року стрілка з Нової Зеландії звинуватили в тероризмі, він постав перед судом.