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У Новій Зеландії чоловік напав з ножем на людей у супермаркеті: його застрелили

У Новій Зеландії чоловік напав з ножем на людей у супермаркеті: його застрелили

Київ • УНН

 • 20325 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Поліція Нової Зеландії застрелила чоловіка після того, як він увійшов у супермаркет Окленда та порізав кількох людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.

Деталі

Як сказано у місцевих ЗМІ, щонайменше шість осіб були поранені.

Один свідок повідомив новинному агентству Stuff NZ, що бачив літнього чоловіка, що лежав на землі з ножовим пораненням.

Також відео в Інтернеті показують, як покупці, які запанікували, вибігають з супермаркету Countdown в LynnMall в Нью-Лінні. Відомо, що поліція застрелила нападника.

Цитата:

"Поліція може підтвердити, що чоловік увійшов до супермаркету і поранив кількох людей , - заявила місцева поліція, - Поліція встановила місцезнаходження чоловіка, і він був застрелений. Він помер на місці події".

Як повідомляється, шість постраждалих були доставлені в лікарню, троє - у критичному стані, один - у важкому стані.

Наразі прем'єр-міністр Джасінда Ардерн була проінформована про ситуацію. Ардерн описала цю подію як "терористичну атаку" громадянина Шрі-Ланки, який перебував під наглядом.

Повідомляється, що цей чоловік був натхненний терористичним угрупуванням "Ісламська держава".

Доповнення

15 березня 2019 року стався напад на віруючих у двох мечетях у місті Крайстчерч в Новій Зеландії. Їх розстріляли з автоматичної зброї. 51 людина загинула, 50 були поранені. Через атаку затримали 28-річного австралійця Брентона Тарранта. У травні 2019 року стрілка з Нової Зеландії звинуватили в тероризмі, він постав перед судом.

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