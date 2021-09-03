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В Новой Зеландии мужчина напал с ножом на людей в супермаркете: его застрелили

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Полиция Новой Зеландии застрелила мужчину после того, как он вошел в супермаркет Окленда и порезал нескольких человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

Детали

Как сказано в местных СМИ, по меньшей мере шесть человек были ранены.

Один свидетель сообщил новостному агентству Stuff NZ, что видел пожилого человека, который лежал на земле с ножевым ранением.

Также видео в Интернете показывают, как запаниковавшие покупатели выбегают из супермаркета Countdown в LynnMall в Нью-Линн. Известно, что полиция застрелила нападавшего.

Цитата:

"Полиция может подтвердить, что мужчина вошел в супермаркет и ранил нескольких человек, - заявила местная полиция, - Полиция установила местонахождение мужчины, и он был застрелен. Он скончался на месте происшествия".

Как сообщается, шесть пострадавших были доставлены в больницу, трое - в критическом состоянии, один - в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Джасинда Ардерн была проинформирована о ситуации. Ардерн описала это событие как "террористическую атаку" гражданина Шри-Ланки, который находился под наблюдением.

Сообщается, что этот мужчина был вдохновлен террористической группировкой "Исламское государство".

Дополнение

15 марта 2019 года произошло нападение на верующих в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Их расстреляли из автоматического оружия. 51 человек погиб, 50 были ранены. Из-за атаки задержали 28-летнего австралийца Брентона Тарранта. В мае 2019 года стрелка из Новой Зеландии обвинили в терроризме, он предстал перед судом.

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