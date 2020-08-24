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У Новій Зеландії розпочався суд над нападником на мечеть, де загинула 51 людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Австралієць Брентон Харрісон Таррант, обвинувачений у вчиненні нападу на мечеті 15 березня 2019 року в новозеландському Крайстчерчі, в понеділок постав перед судом. Як повідомляє видання The New Zealand Herald, засідання триватиме чотири дні, пише УНН.

У Новій Зеландії розпочався суд над нападником на мечеть, де загинула 51 людина

Судові слухання, в ході яких буде винесено вирок Тарранту, обвинуваченому в скоєнні теракту, вбивствах і замаху на вбивства, почалися о 10:00 за місцевим часом (01:00 за київським часом) в Верховному суді Крайстчерча. 29-лентній австралієць, напередодні доставлений до місця суду з в’язниці в Окленді 13 липня відмовився від послуг адвокатів і представлятиме свої інтереси в суді самостійно. Раніше він повністю визнав вину в інкримінованих йому злочинах.

Дата засідання суду переносилася кілька разів через епідеміологічних обмежень, введених урядом Нової Зеландії в березні на фоні поширення коронавурусу. Однак незважаючи на жорсткість санітарних вимог після нового спалаху захворювання в серпні, дату слухань вирішили більше не переносити. Очікується, що в ході судових слухань виступлять понад 60 постраждалих в результаті теракту і родичів загиблих.

У будівлі суду Крайстчерча напередодні була виставлена поліцейська охорона і посилені заходи безпеки. Дороги, що ведуть до будівлі суду перекриті військовою поліцією, а доступ до нього здійснюється після суворої перевірки особистості.

Нагадаємо, ще в травні 2019 року стрілка з Нової Зеландії звинуватили в тероризмі.

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