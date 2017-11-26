В Италии почтили память жертв Голодоморов

Так, на службу собралась украинская диаспора, которая живет в Италии.

По словам прихожан, службу помогло организовать консульство Украины в Италии.

Напомним, вчера в Украине состоялся День памяти жертв голодоморов, ежегодный национальный памятный день в Украине, приходящаяся на четвертую субботу ноября.

Как сообщал УНН, память жертв Голодомора 1932-1933 гг. В Украине почтили в рамках международных организаций, а также признан геноцидом украинского народа на парламентском уровне в 14 странах мира.