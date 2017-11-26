В Италии почтили память жертв Голодоморов
Киев • УНН
МИЛАН-КИЕВ. 26 ноября. УНН. В память о Голодоморах в 1932-1933 годов в одном из крупнейших храмов Европы - кафедральный собор в Милане, посвященный рождеству святой Девы Марии, проходит Служба Божья за упокой душ, погибших во время Голодомора, передает корреспондент УНН.
Так, на службу собралась украинская диаспора, которая живет в Италии.
По словам прихожан, службу помогло организовать консульство Украины в Италии.
Напомним, вчера в Украине состоялся День памяти жертв голодоморов, ежегодный национальный памятный день в Украине, приходящаяся на четвертую субботу ноября.
Как сообщал УНН, память жертв Голодомора 1932-1933 гг. В Украине почтили в рамках международных организаций, а также признан геноцидом украинского народа на парламентском уровне в 14 странах мира.