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В Італії вшанували пам'ять жертв Голодоморів

В Італії вшанували пам'ять жертв Голодоморів

Київ • УНН

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МІЛАН-КИЇВ. 26 листопада. УНН. В пам'ять про Голодомори в 1932-1933 років в одному з найбільших храмів Європи - кафедральному Соборі в Мілані, що присвячений різдву святої Діви Марії, проходить Служба Божа за упокій душ, які загинули під час Голодомору, передає кореспондент УНН.

Так, на службу зібралася українська діаспора, яка живе в Італії.

За словами прихожан, службу допомогло організувати консульство України в Італії.

Нагадаємо, вчора в Україні відбувся День пам’яті жертв голодоморів, щорічний національний пам’ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.

Як повідомляв УНН, пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні вшановано у рамках міжнародних організацій, а також визнано геноцидом українського народу на парламентському рівні в 14 країнах світу.

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