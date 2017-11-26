В Італії вшанували пам'ять жертв Голодоморів

Так, на службу зібралася українська діаспора, яка живе в Італії.

За словами прихожан, службу допомогло організувати консульство України в Італії.

Нагадаємо, вчора в Україні відбувся День пам’яті жертв голодоморів, щорічний національний пам’ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.

Як повідомляв УНН, пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні вшановано у рамках міжнародних організацій, а також визнано геноцидом українського народу на парламентському рівні в 14 країнах світу.