В Италии викарный кардинал Рима заболел COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. У генерального викария Рима кардинала Анджело Де Донатиса обнаружили коронавирус, и он был госпитализирован в римскую больницу Джемелли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на итальянский телеканал Rai News 24.
"Кардинал Анджело Де Донатис, генеральный викарий Римской епархии Папы Римского, после проявления некоторых симптомов, был протестирован на COVID-19, и дал положительный результат", - сообщают на телеканале.
Так, по сообщению Викариата Рима, у 66-летнего кардинала высокая температура, но его общее состояние удовлетворительное, и ему прописана антивирусная терапия.
Отмечается, что ближайшее окружение викария в целях профилактики пошло на самоизоляцию.
Как ранее сообщалось в УНН, Папа Римский прочитал молитву о завершении пандемии коронавируса на пустой площади Ватикана.