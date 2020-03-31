В Італії вікарний кардинал Риму захворів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У генерального вікарія Риму кардинала Анджело Де Донатіса виявили коронавірус, і він був госпіталізований в римську лікарню Джемеллі. Про це повідомляє УНН із посиланням на італійський телеканал Rai News 24.
"Кардинал Анджело Де Донатіс, генеральний вікарій Римської єпархії Папи Римського, після прояву деяких симптомів, був протестований на COVID-19, і дав позитивний результат", - повідомляють на телеканалі.
Так, за повідомленням Вікаріату Риму, у 66-річного кардинала висока температура, але його загальний стан задовільний, і йому прописана антивірусна терапія.
Відзначається, що найближче оточення вікарія в цілях профілактики пішло на самоізоляцію.
Як раніше повідомлялося в УНН, Папа Римський прочитав молитву про завершення пандемії коронавірусу на порожній площі Ватикану.