В Италии расследуют убийство главного свидетеля по делу Берлускони о проституции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Италии ведется расследование убийства марокканской модели, которая давала показания против бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони в 2012 году, передаёт УНН со ссылкой на BBC.
33-летняя Имане Фадил скончалась 1 марта в миланской больнице, через месяц после того, как поступила туда с болями в животе. Тогда она сообщила, что ее отравили.
По информации местных СМИ, модель могла быть отравлена радиоактивным веществом.
В то же время главный прокурор Милана Франческо Греко сообщил агентству Reuters, что в медицинской карте госпожи Фадиль было "несколько аномалий".
"Врачи не определили какую-либо определённую патологию, которая может объяснить смерть", - сказал он.
Итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что миланская больница отправила медицинские образцы Фадил в специализированную лабораторию. Результаты предполагают наличие смеси радиоактивных веществ, в том числе кобальта. Это не было подтверждено итальянской прокуратурой.
Фадил была ключевым свидетелем против Берлускони, которого обвиняли в том, что он платил за секс с несовершеннолетней. 82-летний Берлускони был первоначально осужден, но затем оправдан по апелляции. Позже он был осужден за налоговое мошенничество и приговорен к общественным работам.
Как сообщал УНН, 8 марта прокуратура Рима начала расследование возможной причастности экс-главы итальянского правительства Сильвио Берлускони к воздействию на одно из решений Государственного совета Италии.