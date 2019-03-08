В Риме расследуют причастность Берлускони к влиянию на решение Госсовета Италии

По его данным, Берлускони мог повлиять на решение Государственного совета об отмене судебного решения об обязательной передаче 9,99% акций банка Madilanum в центральный банк Италии. Прокуратура Рима предусматривает, что экс-премьер мог подкупить судей, которые вынесли данное решение. Как отмечает агентство, стоимость акций при передаче составляла около 1 млрд евро.

В октябре 2012 года Берлускони был признан виновным в создании "теневых фондов" при покупке прав на демонстрацию американских фильмов по каналам Mediaset, а также в уклонении от налогов, за что получил наказание в виде четырех лет лишения свободы, сокращенных по амнистии до одного года, и запрет на участие в государственной деятельности. После чего, суд в Италии позволил Берлускони вновь баллотироваться на государственные должности.

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Как сообщал УНН, Femen в Италии обнажилась на избирательном участке, где голосовал Берлускони.