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Femen в Італії оголилася на виборчій дільниці, де голосував Берлусконі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. В Італії учасниця Femen вистрибнула перед колишнім прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі на виборчій дільниці, куди він прийшов проголосувати на парламентських виборах, передає УНН з посиланням на італійські ЗМІ.

Зазначають, що під час акції жінка вистрибнула перед політиком та крикнула “Час сплив, Берлусконі”.

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Повідомляють, що кілька секунд охорона зняла її зі столу та винесла з зали, після чого Берлусконі проголосував.

Blitz di una #femen durante il voto di #Berlusconi #elezioni pic.twitter.com/iXwCQYBQUo

— DiDo (@LucaDDomenico23) 4 березня 2018 р.

Oh dear, Berlusconi has been Femen'd. pic.twitter.com/vSfapVEydl

— Tom Nuttall (@tom_nuttall) 4 березня 2018 р.

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