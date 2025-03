Femen в Італії оголилася на виборчій дільниці, де голосував Берлусконі

Зазначають, що під час акції жінка вистрибнула перед політиком та крикнула “Час сплив, Берлусконі”.

Повідомляють, що кілька секунд охорона зняла її зі столу та винесла з зали, після чого Берлусконі проголосував.

Blitz di una #femen durante il voto di #Berlusconi #elezioni pic.twitter.com/iXwCQYBQUo

— DiDo (@LucaDDomenico23) 4 березня 2018 р.

Oh dear, Berlusconi has been Femen'd. pic.twitter.com/vSfapVEydl

— Tom Nuttall (@tom_nuttall) 4 березня 2018 р.