Femen в Италии обнажилась на избирательном участке, где голосовал Берлускони

Отмечают, что во время акции женщина выпрыгнула перед политиком и крикнула "Время вышло, Берлускони".

Сообщается, что несколько секунд охрана сняла ее со стола и вынесла из зала, после чего Берлускони проголосовал.

Blitz di una #femen durante il voto di #Berlusconi #elezioni pic.twitter.com/iXwCQYBQUo

- DiDo (@ LucaDDomenico23) 4 марта 2018

Oh dear, Berlusconi has been Femen'd. pic.twitter.com/vSfapVEydl

- Tom Nuttall (@tom_nuttall) 4 марта 2018