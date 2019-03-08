В Римі розслідують причетність Берлусконі до впливу на рішення Держради Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Прокуратура Риму почала розслідування можливої причетності екс-глави італійського уряду Сільвіо Берлусконі до впливу на одне з рішень Державної ради Італії. Про це в четвер повідомило агентство AGI, передає УНН.
За його даними, Берлусконі міг вплинути на рішення Державної ради про скасування судової ухвали про обов’язкову передачу 9,99% акцій банку Madilanum в центральний банк Італії. Прокуратура Рима передбачає, що екс-прем’єр міг підкупити суддів, які винесли дане рішення. Як зазначає агентство, вартість акцій при передачі становила близько 1 млрд євро.
У жовтні 2012 року Берлусконі був визнаний винним у створенні “тіньових фондів” при покупці прав на демонстрацію американських фільмів по каналах Mediaset, а також в ухиленні від податків, за що отримав покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, скорочених за амністією до одного року, і заборона на участь у державній діяльності. Після чого, суд в Італії дозволив Берлусконі знову балотуватися на державні посади.
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Як повідомляв УНН, Femen в Італії оголилася на виборчій дільниці, де голосував Берлусконі.