В Італії розслідують вбивство головного свідка у справі Берлусконі про проституцію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Італії ведеться розслідування вбивства марокканської моделі, яка давала свідчення проти колишнього прем'єр-міністра країни Сільвіо Берлусконі в 2012 році, передає УНН з посиланням на BBC .
33-річна Іман Фаділ померла 1 березня у міланській лікарні, через місяць після того, як потрапила туди з болями в животі. Тоді вона повідомила, що її отруїли.
За інформацією місцевих ЗМІ, модель могла бути отруєна радіоактивною речовиною.
У той же час головний прокурор Мілана Франческо Греко повідомив агентству Reuters, що у медичній карті пані Фаділ було "кілька аномалій".
"Лікарі не визначили якусь певну патологію, яка може пояснити смерть", - сказав він.
Італійська газета Corriere della Sera повідомила, що міланська лікарня відправила медичні зразки Фаділ в спеціалізовану лабораторію. Результати припускають наявність суміші радіоактивних речовин, в тому числі кобальту. Це не було підтверджено італійської прокуратурою.
Фаділ була ключовим свідком проти Берлусконі, якого звинувачували в тому, що він платив за секс з неповнолітньою. 82-річний Берлусконі був спочатку засуджений, але потім виправданий за апеляцією. Пізніше він був засуджений за податкове шахрайство і засуджений до громадських робіт.
Як повідомляв УНН, 8 березня прокуратура Рима почала розслідування можливої причетності екс-очільника італійського уряду Сільвіо Берлусконі до впливу на одне з рішень Державної ради Італії.