В Италии проводят массовые протесты из-за введения обязательного "зеленого пропуска"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Сегодня сотни итальянцев вышли на протесты после введения обязательного “зеленого пропуска” для работников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ANSA.
Детали
Согласно новому правилу, в Италии с 15 октября каждый работник как частного, так и государственного сектора должен иметь Green Pass (“зеленый пропуск”), который подтверждает вакцинацию от коронавируса, выздоровление от него или отрицательный тест.
Это нововведение вызвало недовольство среди жителей страны, в результате чего они вышли на массовые протесты.
В городе Триест примерно две тысячи протестующих угрожают остановить работу порта. Такие же акции протеста проходят в портах Генуи и Анконы.
Кроме того, десятки людей пытались перекрыть движение в Риме, из-за чего пришлось вмешаться полиции.
Enorme manifestazione a Firenze contro l'obbligo del passaporto sanitario per lavorare. pic.twitter.com/XegrjH0kp1— RadioGenova (@RadioGenova) October 15, 2021
Добавим
1 сентября в Италии Green Pass стал обязательным для учителей, другого школьного персонала и для родителей, которые заходят в классы.
9 сентября действие “зеленого пропуска” было распространено на работников сферы здравоохранения, клининговых компаний и заведений общественного питания.
Напомним
В Италии до конца сентября планировали вакцинировать 80% людей в возрасте от 12 лет.