Італія планує до кінця року вакцинувати 80% населення старше 12 років
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. В Італії прем'єр-міністр Маріо Драгі повідомив, що до кінця вересня 80% людей у віці від 12 років і старше будуть вакциновані. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.
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За його словами, головним пріоритетом уряду є забезпечення того, щоб студенти могли повернутися в класи до уроків.
Зокрема, він пообіцяв розширити використання “зеленого пропуску” Covid в Італії — цей крок викликав протести по всій країні.
Драгі також заявив, що італійська економіка зростає набагато швидше, ніж очікувалося, але необхідно докласти зусиль, щоб в наступному році вона могла рости стабільно вищими темпами.
Доповнення
У липні в Італії через збільшення кількості хворих на коронавірус продовжено режим надзвичайного стану до кінця 2021 року.