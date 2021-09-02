Італія планує до кінця року вакцинувати 80% населення старше 12 років

Деталі

За його словами, головним пріоритетом уряду є забезпечення того, щоб студенти могли повернутися в класи до уроків.

Зокрема, він пообіцяв розширити використання “зеленого пропуску” Covid в Італії — цей крок викликав протести по всій країні.

Драгі також заявив, що італійська економіка зростає набагато швидше, ніж очікувалося, але необхідно докласти зусиль, щоб в наступному році вона могла рости стабільно вищими темпами.

Доповнення

У липні в Італії через збільшення кількості хворих на коронавірус продовжено режим надзвичайного стану до кінця 2021 року.