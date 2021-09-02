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Италия планирует до конца года вакцинировать 80% населения старше 12 лет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Италии премьер-министр Марио Драги сообщил, что до конца сентября 80% людей в возрасте от 12 лет и старше будут вакцинированы. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По его словам, главным приоритетом правительства является обеспечение того, чтобы студенты могли вернуться в классы к урокам.

В частности, он пообещал расширить использование “зеленого пропуска” Covid в Италии — это шаг вызвал протесты по всей стране.

Драги также заявил, что итальянская экономика растет гораздо быстрее, чем ожидалось, но необходимо приложить усилия, чтобы в следующем году она могла расти стабильно высокими темпами.

Дополнение

В июле в Италии из-за увеличения количества больных коронавирусом продлен режим чрезвычайного положения до конца 2021 года.

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