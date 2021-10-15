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В Італії проводять масові протести через введення обов'язкової "зеленої перепустки"

В Італії проводять масові протести через введення обов'язкової "зеленої перепустки"

Київ • УНН

 • 20604 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Сьогодні сотні італійців вийшли на протести після введення обов’язкової “зеленої перепустки” для працівників. Про це повідомляє УНН із посиланням на ANSA.

Деталі

Згідно з новим правилом, в Італії з 15 жовтня кожен працівник як приватного, так і державного сектора має мати Green Pass (“зелену перепустку”), який підтверджує вакцинацію проти коронавірусу, одужання від нього або негативний тест.

Це нововведення спричинило незадоволення серед жителів країни, внаслідок чого вони вийшли на масові протести.

У місті Трієст приблизно дві тисячі протестувальників погрожують зупинити роботу порту. Такі самі акції протесту відбуваються в портах Генуї та Анкони.

Окрім того, десятки людей намагалися перекрити рух у Римі, через що довелося втрутитися поліції.

Enorme manifestazione a Firenze contro l'obbligo del passaporto sanitario per lavorare. pic.twitter.com/XegrjH0kp1

— RadioGenova (@RadioGenova) October 15, 2021

Додамо

1 вересня в Італії Green Pass став обов’язковим для вчителів, іншого шкільного персоналу та для батьків, які заходять у класи.

9 вересня дію “зеленої перепустки” було поширено на працівників сфери охорони здоров’я, клінінгових компаній та закладів громадського харчування.

Нагадаємо

В Італії до кінця вересня планували вакцинувати 80% людей віком від 12 років.

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