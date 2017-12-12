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Актуальное
В Италии приостановили транзит российского газа и объявили чрезвычайное положение

В Италии приостановили транзит российского газа и объявили чрезвычайное положение

Киев  •  УНН

 • 14733 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Министерство экономического развития Италии объявило о введении чрезвычайного положения в стране из-за аварии на газораспределительной станции в Австрии. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Сегодня утром в Австрии было прервано поток газа из России из-за пожара на участке сети, управляемой оператором Gas Connect. Как следствие, была приостановлена ​​работа газопровода, связывающего Австрию через узел Баумгартен с входом в Тарвизио итальянской национальной сети", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина будет вынуждена сократить транзит газа в ЕС из-за взрыва в Австрии

Министерство решило ввести чрезвычайное положение. Как сообщается, обеспечение населения газом будет обеспечено за счет запасов в национальных подземных хранилищах газа.

Напомним, 12 декабря на газораспределительной станции в Австрии произошел взрыв, в результате которого погиб как минимум один человек и еще многие получили ранения.

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