В Италии приостановили транзит российского газа и объявили чрезвычайное положение

"Сегодня утром в Австрии было прервано поток газа из России из-за пожара на участке сети, управляемой оператором Gas Connect. Как следствие, была приостановлена ​​работа газопровода, связывающего Австрию через узел Баумгартен с входом в Тарвизио итальянской национальной сети", - говорится в сообщении.

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Министерство решило ввести чрезвычайное положение. Как сообщается, обеспечение населения газом будет обеспечено за счет запасов в национальных подземных хранилищах газа.

Напомним, 12 декабря на газораспределительной станции в Австрии произошел взрыв, в результате которого погиб как минимум один человек и еще многие получили ранения.