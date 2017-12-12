В Італії призупинили транзит російського газу й оголосили надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міністерство економічного розвитку Італії оголосило про введення надзвичайного стану в країні через аварію на газорозподільній станції в Австрії. Про це йдеться в офіційній заяві відомства, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.
“Сьогодні вранці в Австрії було перервано потік газу з Росії через пожежу на ділянці мережі, керованої оператором Gas Connect. Як наслідок, було припинено роботу газопроводу, який зв’язує Австрію через вузол Баумгартен з входом в Тарвізіо італійської національної мережі”, — йдеться в повідомленні.
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Міністерство вирішило ввести надзвичайний стан. Як повідомляється, забезпечення населення газом буде забезпечено за рахунок запасів у національних підземних сховищах газу.
Нагадаємо, 12 грудня на газорозподільній станції в Австрії стався вибух, в результаті якого загинула щонайменше одна людина та ще багато отримали поранення.