В Италии умерла старейшая женщина Европы

Джузеппина Проджетто умерла в возрасте 116 лет и 37 дней. Она также была второй самой старой женщиной в мире после японки Чихо Мияко, которой 117 лет.

Будучи уроженкой Ла Маддалена на Сардинии, женщина переехала вместе с сыном в деревню под Флоренцией в 1960-х годах. Ее сын Ренато Фрау погиб в возрасте 39 лет, пытаясь спасти утопленника у Ливорно.

Как сообщал УНН, 26 июня на Кубе в возрасте 117 лет умерла Мария Эмилия Кесада, которая считалась одной из старейших женщин в мире.