В Італії померла найстаріша жінка Європи

Джузеппіна Проджетто померла у віці 116 років і 37 днів. Вона також була другою найстарішою жінкою у світі після японки Чихо Мяко, якій 117 років.

Будучи уродженкою Ла Маддалена на Сардинії, жінка переїхала разом із сином до села під Флоренцією у 1960-х роках. Її син Ренато Фрау загинув у віці 39 років, намагаючись врятувати потопельника біля Ліворно.

Як повідомляв УНН, 26 червня на Кубі у віці 117 років померла Марія Емілія Кесада, яка вважалася однією з найстаріших жінок в світі.