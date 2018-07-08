В Італії померла найстаріша жінка Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Під Флоренцією у віці 116 років померла найстаріша жінка Європи. Про це повідомляє ANSA, передає УНН.
Джузеппіна Проджетто померла у віці 116 років і 37 днів. Вона також була другою найстарішою жінкою у світі після японки Чихо Мяко, якій 117 років.
Будучи уродженкою Ла Маддалена на Сардинії, жінка переїхала разом із сином до села під Флоренцією у 1960-х роках. Її син Ренато Фрау загинув у віці 39 років, намагаючись врятувати потопельника біля Ліворно.
Як повідомляв УНН, 26 червня на Кубі у віці 117 років померла Марія Емілія Кесада, яка вважалася однією з найстаріших жінок в світі.