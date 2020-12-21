В Италии на заводе по производству боеприпасов произошел взрыв, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Италии в провинции Кьети произошел взрыв на фабрике по утилизации и переработке пороха. Об этом со ссылкой на мэра города Казальбордино Филиппо Маринуччи пишет ANSA, передает УНН.
Отмечается, что взрыв произошел в Казальбордино на заводе Sabino Explosives — фабрике по утилизации и переработке пороха. На место прибыли спасатели и мэр города Филиппо Маринуччи.
По предварительной информации от пожарных, в результате взрыва погибли три человека. Обстоятельства ЧП пока неизвестны.
Добавляется, что в районе взрыва было остановлено движение поездов и перекрыты несколько улиц.
Как повыдомляв УНН, в начале декабря в британском Бристоле после мощного взрыва на очистных сооружениях четыре человека погибли, еще один получил ранения.