В Италии на заводе по производству боеприпасов произошел взрыв, есть жертвы

Отмечается, что взрыв произошел в Казальбордино на заводе Sabino Explosives — фабрике по утилизации и переработке пороха. На место прибыли спасатели и мэр города Филиппо Маринуччи.

По предварительной информации от пожарных, в результате взрыва погибли три человека. Обстоятельства ЧП пока неизвестны.

Добавляется, что в районе взрыва было остановлено движение поездов и перекрыты несколько улиц.

Как повыдомляв УНН, в начале декабря в британском Бристоле после мощного взрыва на очистных сооружениях четыре человека погибли, еще один получил ранения.