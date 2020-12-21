В Італії на заводі з виробництва боєприпасів стався вибух, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. В Італії у провінції К’єті стався вибух на фабриці з утилізації і переробки пороху. Про це з посиланням на мера міста Казальбордіно Філіппо Марінуччі пише ANSA, передає УНН.
Зазначається, що вибух стався в Казальбордіно на заводі Sabino Explosives — фабриці по утилізації і переробці пороху. На місце прибули рятувальники та мер міста Філіппо Марінуччі.
За попередньою інформацією від пожежників, в результаті вибуху загинули три людини. Обставини НП поки що невідомі.
Додається, що в районі вибуху був зупинений рух потягів та перекриті кілька вулиць.
Як повідомляв УНН, на початку грудня у британському Бристолі після потужного вибуху на очисних спорудах четверо людей загинули, ще один отримав поранення.