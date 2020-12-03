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У Бристолі під час потужного вибуху на водоочисній станції загинуло четверо людей

У Бристолі під час потужного вибуху на водоочисній станції загинуло четверо людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У британському Бристолі після потужного вибуху на очисних спорудах четверо людей загинули, ще один отримав поранення. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє ВВС, передає УНН.

Зазначається, що троє загиблих людей працювали на водоочисної станції, а четвертий був підрядником. Стан постраждалої людини не загрожує її життю.

За даними поліції, вибух стався у хімічному баку в центрі переробки води, що містив оброблені біотверді речовини, і не пов’язаний з терором.

“Глибоко засмучений дізнавшись, що четверо людей загинули внаслідок вибуху водяних заводів в Ейвонмуті. Наші серця з жертвами та їхніми родинами”, — заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

У рамках розслідування компанія, де стався вибух, співпрацює з керівником відділу охорони праці. За словами інспектора, буде проведено “ретельне розслідування за участю ряду відомств”.

Додається, що небезпеки для людей, які живуть в сусідньому районі, не існує, проте місцевих мешканців закликали уникати району, де стався вибух.

#Bristol: UK water recycling centre blast causes multiple casualties https://t.co/KNGb0ZRO90 pic.twitter.com/6WjlhsPfzF

— The National (@TheNationalNews) December 3, 2020

Deeply saddened to learn that four people have lost their lives in the water works explosion in Avonmouth. Our hearts go out to the victims and their families.

Thank you to the emergency services who attended the scene.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 3, 2020

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