У Бристолі під час потужного вибуху на водоочисній станції загинуло четверо людей

Зазначається, що троє загиблих людей працювали на водоочисної станції, а четвертий був підрядником. Стан постраждалої людини не загрожує її життю.

За даними поліції, вибух стався у хімічному баку в центрі переробки води, що містив оброблені біотверді речовини, і не пов’язаний з терором.

“Глибоко засмучений дізнавшись, що четверо людей загинули внаслідок вибуху водяних заводів в Ейвонмуті. Наші серця з жертвами та їхніми родинами”, — заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

У рамках розслідування компанія, де стався вибух, співпрацює з керівником відділу охорони праці. За словами інспектора, буде проведено “ретельне розслідування за участю ряду відомств”.

Додається, що небезпеки для людей, які живуть в сусідньому районі, не існує, проте місцевих мешканців закликали уникати району, де стався вибух.

