В Бристоле во время мощного взрыва на водоочистной станции погибли четыре человека

Отмечается, что трое погибших людей работали на водоочистной станции, а четвертый был подрядчиком. Состояние пострадавшего человека не угрожает его жизни.

По данным полиции, взрыв произошел в химическом баке в центре переработки воды, содержащий обработанные биотвердые вещества, и не связан с террором.

“Глубоко опечален узнав, что четыре человека погибли в результате взрыва на водоочистном заводе в Ейвонмуте. Наши сердца с жертвами и их семьями”, — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В рамках расследования компания, где произошел взрыв, сотрудничает с руководителем отдела охраны труда. По словам инспектора, будет проведено “тщательное расследование с участием ряда ведомств”.

Добавляется, что опасности для людей, которые живут в соседнем районе, не существует, однако местных жителей призвали избегать района, где произошел взрыв.

