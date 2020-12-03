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В Бристоле во время мощного взрыва на водоочистной станции погибли четыре человека

В Бристоле во время мощного взрыва на водоочистной станции погибли четыре человека

Киев  •  УНН

 • 12346 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В британском Бристоле после мощного взрыва на очистных сооружениях четыре человека погибли, еще один получил ранения. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает ВВС, передает УНН.

Отмечается, что трое погибших людей работали на водоочистной станции, а четвертый был подрядчиком. Состояние пострадавшего человека не угрожает его жизни.

По данным полиции, взрыв произошел в химическом баке в центре переработки воды, содержащий обработанные биотвердые вещества, и не связан с террором.

“Глубоко опечален узнав, что четыре человека погибли в результате взрыва на водоочистном заводе в Ейвонмуте. Наши сердца с жертвами и их семьями”, — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В рамках расследования компания, где произошел взрыв, сотрудничает с руководителем отдела охраны труда. По словам инспектора, будет проведено “тщательное расследование с участием ряда ведомств”.

Добавляется, что опасности для людей, которые живут в соседнем районе, не существует, однако местных жителей призвали избегать района, где произошел взрыв.

#Bristol : UK water recycling centre blast causes multiple casualties https://t.co/KNGb0ZRO90 pic.twitter.com/6WjlhsPfzF

— The National (@TheNationalNews) December 3, 2020

Deeply saddened to learn that four people have lost their lives in the water works explosion in Avonmouth. Our hearts go out to the victims and their families.

Thank you to the emergency services who attended the scene.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 3, 2020

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