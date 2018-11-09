В Италии на заводе пиротехники произошел взрыв, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Один человек погиб и еще двое пострадали в результате взрыва, который произошел на пиротехническом заводе на юге Италии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на итальянское издание ANSA.
"Один из трех человек, пострадавших при взрыве фабрики фейерверков, погиб. Двух пострадавших работников доставили в больницу города Лечче", - говорится в сообщении издания.
Жертвой стал 19-летний Габриэль Косма - сын владельца фабрики. Парень помогал отцу на производстве.
Как сообщает издание, инцидент произошел утром 9 ноября, между городами Лечче и Арнезано, в южном регионе Апулия.
Напомним, в Мексике во время взрывов пиротехники погибли 24 человека.