В Італії на заводі піротехніки стався вибух, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Одна людина загинула і ще двоє постраждали в результаті вибуху, який стався на піротехнічному заводі на півдні Італії. Про це повідомляє УНН із посиланням на італійське видання ANSA.
"Одна з трьох осіб, постраждалих під час вибуху фабрики феєрверків, загинула. Двох постраждалих працівників доставили в лікарню міста Лечче", - йдеться в повідомленні видання.
Жертвою став 19-річний Габріель Косма - син власника фабрики, хлопець допомагав батькові на виробництві.
Як повідомляє видання, інцидент стався зранку 9 листопада, між містами Лечче та Арнезано, в південному регіоні Апулія.
Нагадаємо, у Мексиці під час вибухів піротехніки загинуло 24 людини.