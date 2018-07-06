У Мексиці під час вибухів піротехніки загинуло 24 людини

“До теперішнього часу загинули 24 людини, у тому числі один неповнолітній, і 49 постраждали”, — йдеться в тексті. За даними адміністрації муніципалітету, всього в Тультепеке сталося чотири вибухи.

Надзвичайна подія сталася в районі, де офіційно дозволено виробництво феєрверків, а не в одній зі численних підпільних майстерень по сусідству.

Один зі вибухів стався вже після прибуття на місце події медиків, працівників поліції та рятувальників, тому серед жертв опинилися кілька пожежних і співробітників органів правопорядку. Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто висловив співчуття сім’ям загиблих і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

Нагадаємо, Тультепек вважається одним з головних центрів виготовлення піротехніки у Мексиці, значна її частина виробляється там нелегально. У грудні 2016 року вибух і пожежа знищили ринок феєрверків, що знаходився в цьому муніципалітеті. Жертвами події стали щонайменше 42 особи, десятки постраждали.