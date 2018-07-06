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В Мексике во время взрывов пиротехники погибли 24 человека

В Мексике во время взрывов пиротехники погибли 24 человека

Киев  •  УНН

 • 8147 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Не менее 24 человек погибли в четверг во время взрывов мастерских по производству пиротехники в муниципалитете Тультепек, штат Мехико. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог власти региона в Twitter.

“К настоящему времени погибли 24 человека, в том числе один несовершеннолетний, и 49 пострадали”, — говорится в тексте. По данным администрации муниципалитета, всего в Тультепеке произошло четыре взрыва.

ЧП произошло в районе, где официально разрешено производство фейерверков, а не в одной из многочисленных подпольных мастерских по соседству.

Один из взрывов произошел уже после прибытия на место происшествия медиков, работников полиции и спасателей, поэтому среди жертв оказались несколько пожарных и сотрудников органов правопорядка. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, Тультепек считается одним из главных центров изготовления пиротехники в Мексике, ее часть производится там нелегально. В декабря 2016 года взрыв и пожар уничтожили рынок фейерверков, находившийся в этом муниципалитете. Жертвами происшествия стали не менее 42 человек, десятки пострадали.

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