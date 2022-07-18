В Италии из-за забастовки отменили сотни рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Италии из-за забастовки были отменены 550 национальных и международных авиарейсов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Corriere della Sera.
Детали
Как отмечается, в забастовке приняли участие сотрудники авиакомпаний Ryanair, Malta Air, EasyJet, Volotea, а также рекрутинговой компании CrewLink.
В Риме в аэропорту Фьюмичино было отменено около сотни рейсов, в Чампино – около 10 национальных и международных рейсов. В Милане в общей сложности отменили более 150 рейсов, Бергамо – 27, Турини – 17, Венеции – 29, Болонье – 40, а в Неаполе – 80.
Контекст
Забастовка связана с борьбой профсоюзов за улучшение условий труда, повышение уровня заработных плат, а также за большее количество выходных и больничных дней.
Напомним
Норвежские оффшорные нефтегазовики объявили забастовку из-за низкой зарплаты.