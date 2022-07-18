В Італії через страйк скасували сотні рейсів

Деталі

Як зазначається, у страйку взяли участь співробітники авіакомпаній Ryanair, Malta Air, EasyJet, Volotea, а також рекрутингової компанії CrewLink.

В Римі в аеропорту Фьюмічіно було скасовано близько сотні рейсів, в Чампіно - близько 10 національних і міжнародних рейсів. У Мілані загалом скасували понад 150 рейсів, Бергамо - 27, Турині - 17, Венеції - 29, Болоньї - 40, а у Неаполі - 80.

Контекст

Страйк пов'язаний з боротьбою профспілок за покращення умов праці, підвищення рівня заробітних плат, а також за більшу кількість вихідних та лікарняних днів.

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Норвезькі офшорні нафтогазовики оголосили страйк через низьку зарплатню.